Con Chiacchiere di quartiere Porta Palazzo vuole creare una comunità per combattere le discriminazioni

Chiacchiere di quartiere vuole dare vita a conversazioni che accendano il cambiamento e costruiscano comunità sempre più inclusive. Durante la serata si raccoglieranno punti di vista e racconti di donne, persone queer, grasse, disabili e/o non bianche in merito alle discriminazioni che ogni giorno le persone possono subire e, grazie alla facilitazione delle volontarie di Arcigay Torino Lara Vodani ed Elisa Badellino, si forniranno gli strumenti necessari per creare rete tra le persone presenti.

L'evento è in programma domani, sabato 9 settembre, dalle 19 alle 21 al Giardino Pellegrino di piazza Borgo Dora. La creazione di una rete e il fare comunità sono alla base dell'incontro: anche per questo, il luogo scelto per svolgere l'iniziativa è il Giardino Pellegrino, riaperto da oltre un anno, in cui la cittadinanza sta sperimentando nuovi modi di fare rete per attraversare i conflitti e trovare punti in comune per prendersi cura dello spazio pubblico.

Durante la serata verrà presentato il Nodo Antidiscriminazioni della Città Metropolitana di Torino e le azioni che mette in campo quotidianamente