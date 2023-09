Ken il Guerriero, Ovadia e Gomez. La destra di Marrone porta arte e cultura nelle periferie di Torino

La destra, quella più di destra, che fa la sinistra. Questo gioco di parole per aiutare a capire la novità del Festival "GiovaniAdulti. Animare i quartieri", che animerà le Circoscrizioni 2, 5 e 6 dal 27 al 29 settembre. A sostenere fortemente l'evento, organizzato da "Fiori di Ciliegio Aps", l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone.

"Per risanare periferie qualcosa di più profondo"

"In uno momento - spiega l'esponente di Fratelli d’Italia - in cui una realtà come lo Spazio 211 valuta la chiusura, è necessario aprire un dibattito sulla povertà di offerta culturale" .

"Come Regione - aggiunge - pensiamo che il risanamento presente e futuro delle periferie deve passare qualcosa di più profondo". Se il programma della tre giorni è di assoluto livello culturale, è evidente che dietro a "GiovaniAdulti" c'è un'impronta di destra.

Il quotidiano vicino a Meloni

Il direttore artistico dell'evento è Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, quotidiano da sempre vicino alle posizioni dell'attuale governo Meloni. "L'idea - spiega Borgonovo - è che i ragazzi non siano contenitori da riempire: una volta ogni tanto arriviamo e ci ricordiamo che ci sono le periferie. Con questo festival vogliamo piantare qualche seme".

Ken il Guerriero e Moni Ovadia

I luoghi protagonisti saranno il 27 settembre la Cascina Marchesa di corso Vercelli 141, il Parco Dora di via Borgaro 1 e lo Spazio Wow di via Onorato Vigliani 102. In programma laboratori di manga ed eventi dedicati a Ken il Guerriero, di cui ci sarà anche una statua per le foto insieme, laboratori di arti marziali, kung fu, illustrazione, fotografia e podcast. E non mancano gli ospiti di livello, dal critico d'arte Luca Beatrice allo scrittore Giuseppe Culicchia, all'attore teatrale Moni Ovadia ai giornalisti Toni Capuozzo, Paolo Del Debbio e Peter Gomez.

"Serve Daspo"

E a chi fa notare a Marrone che la destra normalmente risponde ad episodi di cronaca e degrado con azioni "muscolari" e più forze dell'ordine, l'assessore replica: "la risposta securitaria non l'abbandoniamo: sono promotore del Daspo urbano, che sinora il centrosinistra di Torino non ha adottato". "Le azioni del mio assessorato alle politiche sociali non sono di sinistra, considerando che c'è chi ha sempre detto a questi quartieri di portare arte e cultura, senza poi fare nulla. Concretamente c'è oggi chi lo fa" ha concluso.