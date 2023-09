Meteo, l'estate resiste su Torino e provincia: l'alta pressione tiene lontane le nuvole

Temperature in aumento almeno fino a domenica, poi stazionarie o in leggero calo per lo smorzamento dell'alta pressione. I valori massimi raggiungeranno i 31/32 °C proprio tra domenica e lunedì, e le minime arriveranno fino 20/21 °C. Anche in montagna temperature gradevoli nel weekend.

Da mercoledì 13 settembre con il calo dei geopotenziali le correnti in quota tenderanno a divenire più occidentali con prime infiltrazioni di aria umida atlantica e copertura nuvolosa via via più estesa, ma che almeno fino a fine settimana non porteranno piogge significative. Temperature in calo ma sempre nella norma del periodo.