Da Dylan Dog a Tex, passando per Lupo Alberto: in piazza Madama Cristina sbarca la Fiera del Fumetto

Non solo comics, ma anche spazio a particolarità assolute provenienti dal mondo delle figurine: così come spazio alle case editrici indipendenti, alla fantasy, alle tavole originali disegnate dai più grandi illustratori della storia del fumetto.

Non mancano per i collezionisti meno esigenti molti banchi dedicati al fumetto seriale, come le collane Bonelliane alla portata di tutte le tasche. La Fiera, dunque, propone una vera e propria rassegna sui personaggi che sono ormai divenuti dei veri e propri oggetti di culto per il pubblico italiano da Dylan Dog e Martin Mystere ai supereroi della Corno, da Topolino ad Alan Ford, da Tex a Lupo Alberto.