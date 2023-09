Orgoglio torinese, Umberto Vitolo tra i 50 migliori specialisti al mondo nella lotta ai tumori del sangue

Orgoglio torinese nel mondo della sanità e soprattutto in un settore così complesso come la lotta ai tumori. Sugli scudi è Umberto Vitolo, responsabile Studi Clinici Ematologici presso l’Istituto di Candiolo – Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS, uno dei soli tre specialisti italiani presenti nella top 50 dei migliori al mondo per gli studi sul linfoma negli ultimi 10 anni.



Vitolo, infatti, è al 47esimo nella piattaforma Expertscape, sviluppata dall’Università del North Carolina, che seleziona, verifica e certifica, confrontando tutti i principali prodotti scientifici a livello internazionale, i migliori scienziati e medici mondiali per settore di competenza. Sono stati dunque presi in considerazione oltre 200mila specialisti in linfoma che operano in tutto il mondo e, considerando un periodo lungo 10 anni (dal 2013 al 2023), Vitolo si è posizionato nella parte alta della classifica.