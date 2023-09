Teatro: ad aprire la stagione del Colosseo è lo strano incontro tra Panariello e Masini

Giorgio Panariello e Marco Masini non hanno niente in comune. Probabilmente non sono nemmeno abituati agli stessi fan, allo stesso pubblico. Eppure, quest'anno saranno loro, insieme, ad aprire la stagione del Teatro Colosseo di Torino, martedì 19 settembre alle 21.

Uno "strano incontro" (questo il nome dello spettacolo) tra due personaggi diversissimi, che sfidano gli spettatori a trovare quell'unico punto di contatto tra loro: uno sguardo attento sulla vita. Ma attenzione: hanno comunque due modi diversi di raccontarla.

Come è nata l'idea di questo spettacolo? "È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show", spiega divertito un ironico Panariello, "e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita". "Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo", risponde Masini, "così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l'altra". "Vorrei tranquillizzare il pubblico", chiude ancora Panariello, "in questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi". Insomma, se le premesse sono queste, il divertimento è assicurato. Ma non mancheranno momenti per emozionarsi e riflettere.

Panariello e Masini, in realtà, sono amici. Ma soprattutto qui sono due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida di battute e canzoni. I temi trattati sono i ricordi, l’amore, la morte, l'arte. E chissà se alla fine il cantante Masini, tra un brano e l'altro, finirà per vestire i panni del comico mentre lo showman Panariello proverà a cimentarsi col canto, tra il serio e il faceto.

Unica certezza: in scaletta ci sarà “Sarà per te”, un omaggio al loro amico Francesco Nuti, scomparso a giugno.