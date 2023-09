Il regista Laurent Cantet a Torino ospite dei Job Film Days

Il festival Job Film Days, che con la sua quarta edizione è in programma a Torino, al Cinema Massimo e in altri luoghi, dal 3 all’8 ottobre, annuncia il primo importante ospite. Si tratta del regista e sceneggiatore francese Laurent Cantet.

Sin dagli inizi attento alle tematiche del lavoro, ma anche al cinema documentaristico, ha iniziato la sua carriera con il doc Un été à Beyrouth per diventare poi assistente del regista statunitense Marcel Ophüls, con il quale ha lavorato a Veillées d’armes sulla guerra in ex Jugoslavia. Cantet ha maturato presto l’attenzione per le tematiche sociali e ha vinto il Premio Jean Vigo 1995 con il corto Tous à la manif. Il suo primo lungometraggio lo ha reso noto al pubblico internazionale: si tratta di Risorse umane, che ha ottenuto il Premio César. Nel 2008, grazie al successo di La classe – Entre les murs, ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes, riconoscimento che mancava a un film francese da 21 anni.

Gli appuntamenti torinesi di Cantet

A Torino, nell’ambito del festival, Laurent Cantet terrà una masterclass venerdì 6 ottobre , alle ore 19, presso la Sala 3 del Cinema Massimo. Il regista e sceneggiatore incontrerà il pubblico per raccontare il dietro le quinte del suo cinema, l’interesse per i temi sociali, soprattutto del lavoro e dei diritti, e la sua attività cinematografica dedicata al racconto delle sfide più urgenti della nostra società. L’ingresso alla masterclass è gratuito , le modalità di prenotazione saranno comunicate più avanti.

Job Film Days, inoltre, programmerà all’interno del proprio cartellone due dei suoi film più importanti. Il 3 ottobre, alle ore 15, la Sala 3 del Cinema Massimo proietterà La classe – Entre les murs (Francia, 2008, 128’), Palma d’oro a Cannes nel 2008. L’opera racconta la storia di Francçois, un insegnante di francese che si trova in una classe particolarmente difficile, con l’ambizione di istruire i ragazzi senza omologarli. È basato sulla vera esperienza di François Bégaudeau, che interpreta se stesso.

Prima della masterclass, il 6 ottobre alle ore 17, sempre presso la Sala 3 del Cinema Massimo, sarà in programma Risorse umane (Francia-Regno Unito, 1999, 100’). L’opera, Premio César per la migliore opera prima di fiction nel 2001, segue la vicenda di Franck, che dopo la laurea in economia aziendale fa uno stage in una fabbrica nel reparto delle risorse umane. È la stessa fabbrica in cui suo padre lavora come operaio. Lo scontro esplode quando il direttore decide di ridimensionare l’organico e il giovane deve scegliere da che parte stare.