Aspettando l’Oscar di bilancio 2023: il convegno Ferpi a Torino

La Federazione Relazioni Pubbliche Italiana nasce nel 1970 come punto di riferimento in Italia per professioniste e professionisti delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione. I soci operano come liberi professionisti, dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori di aziende, enti pubblici, Enti del Terzo Settore, docenti universitari. È socio fondatore di Global Alliance for Public Relations and Communication Management e membro di Euprera (European Public Relations Education & Research Association).

In tale contesto è stato comunicato in questi giorni la nascita di FERPILab, il centro studi italiano sulle Relazioni Pubbliche nel mondo.

Una Federazione dall’ampia visione, anche internazionale, in grado dunque di esprimere in maniera autorevole le sue prese di posizione.

L’obiettivo è sempre stato quello di costruire e diffondere quotidianamente la cultura d’impresa, sociale ed istituzionale. Il 55% dei soci è rappresentato da donne, che ogni giorno si impegnano per combattere violenza e discriminazione di genere.

Da 59 anni organizza l’Oscar di Bilancio, – il più importante appuntamento italiano che premia le imprese che rendicontano il proprio operato – è realizzato e promosso da FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Università Bocconi e Borsa Italiana. L’iniziativa si è adattata con dinamismo all’evoluzione dei processi di rendicontazione, sostenendone lo sviluppo e rivolgendosi a ogni tipo di organizzazione, dalle PMI alle Grandi Quotate, dal Terzo Settore alle Istituzioni Pubbliche. Oggi, alla sua 59^ edizione, il premio si inserisce in un contesto di grande fermento, anche normativo, che testimonia il ruolo sempre più nevralgico per le organizzazioni degli aspetti di sostenibilità sociale e ambientale, finalmente trattati con la stessa dignità riservata un tempo alla sola dimensione economica e finanziaria

Una delle principali novità di questa edizione risponde proprio all’esigenza di ampliare la platea dei destinatari: l’aggiunta tra i Premi speciali di un riconoscimento dedicato alla Generazione Z - organizzato in collaborazione con il Giffoni Innovation Hub - che valuta la capacità dei Bilanci di Sostenibilità di coinvolgere le nuove generazioni nel “raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità tramite canali e strumenti di comunicazione innovativi”.

Il road show, aperto il 5 settembre a Milano - e che si concluderà nella città lombarda a dicembre in occasione del conferimento dei premi - fa ora tappa a Torino. Il 14 settembre, alle ore 18,00 presso la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, si terrà l’incontro “VALORE CONDIVISO. Il futuro della rendicontazione si scrive oggi” a cura della Delegazione FERPI Piemonte e Valle d’Aosta.

Le parole del Delegato Ferpi Piemonte e Valle d’Aosta Ezio Bertino

“Rendere conto del proprio agire è un doveroso atto di trasparenza e di responsabilità sociale” che rafforza il dialogo con i propri stakeholder, consolidando un rapporto di reciproca fiducia. Proprio per questo, anche quando ci occupiamo di reportistica, stiamo parlando sempre e comunque di cura delle relazioni. Da qui nasce l’impegno di FERPI, attraverso l’Oscar di Bilancio, nel supportare la cultura della comunicazione di rendicontazione sempre più finalizzata a rappresentare l’impegno delle aziende e degli enti in termini sociali e di sostenibilità ambientale, articolata e allo stesso tempo accessibile e comprensibile, in grado di parlare a più pubblici. Una comunicazione professionale implica l’adozione consapevole di standard internazionali, la verifica indipendente delle informazioni fornite, la chiarezza, la completezza e la coerenza dei contenuti ed è condizione imprescindibile per rafforzare la trasparenza, la reputazione, la competitività e la fiducia verso tutti i pubblici di riferimento dell’organizzazione, sia essa pubblica o privata”.

I partecipanti

Il moderatore sarà Gianni FIRERA, Presidente di UNSIC Piemonte e Responsabile Relazioni Istituzionali della Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta di FERPI. Interverranno Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte; Andrea TRONZANO, Assessore Regionale al Bilancio e allo Sviluppo delle attività produttive e delle PMI; Gianna PENTENERO, Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive del Comune di Torino; Emanuele RAMELLA PRALUNGO, Presidente Vicario ANCI PIEMONTE; Raoul ROMOLI VENTURI, Presidente OSSERVATORIO DELLA COMUNICAZIONE DI IMPRESA di CONFINDUSTRIA PIEMONTE; Stefania STECCA, Responsabile della Comunicazione Istituzionale e Organizzativa dell'Università di Torino; Brigitte SARDO, Presidente APID; Alessia CRIVELLI, Presidente FONDAZIONE MANI INTELLIGENTI; Francesco RAZZA, Group Sustainability Manager di NOVAMONT – Premio Oscar di biancio 2022 – Categoria «Società Benefit»; Elena FLOR, Responsabile ESG & Sustainability di INTESA SANPAOLO: Premio OscardiBilancio2021–Speciale «Dichiarazione Non Finanziaria»; Marco CANTAMESSA, Presidente Gruppo C.V.A.: PremioOscardiBilancio2021-Categoria «Grandi Imprese Non Quotate»; Ezio BERTINO, Presidente Delegato per il Piemonte e la Val d’Aosta di FERPI.

Il convegno sarà un’occasione per dare voce alle imprese piemontesi che si sono aggiudicate l’Oscar nelle passate edizioni attraverso la loro testimonianza diretta e concreta di quanto il reporting sia un processo chiave per un’organizzazione competitiva, moderna e responsabile.

Le iscrizioni per partecipare al premio sono aperte al seguente link: https://www.ferpi.it/oscar-di-bilancio/come-partecipare