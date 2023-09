Fumare all'aperto? Solo se non c'è nessuno nell'arco di sei metri: Torino ci sta pensando

Il consigliere di maggioranza Silvio Viale , capogruppo di +Europa e Radicali italiani in Consiglio comunale, ha proposto una modifica al regolamento di polizia urbana per aggiungere ai divieti " fumare qualunque tipo di sigaretta a combustione o elettronica all'aperto ad una distanza inferiore di sei metri da altre persone, senza il loro esplicito consenso ".

"Il fumo continua a essere il principale fattore per numerose patologie - ha commentato Viale - e la questione non riguarda solo la salute dei fumatori ma anche del fumo passivo. Credo che una comunità debba definire una volta per tutte le modalità e vietare il fumo all'aperto entro 6 metri da un'altra persona".

La discussione nelle commissioni 1 e 6, che trattano polizia municipale ed ecologia e ambiente, ha evidenziato come sarebbe difficile un controllo di una norma del genere ma, in molti, concordano sull'importanza di aumentare la consapevolezza sul tema. È quindi emersa, da parte dei consiglieri PD, la possibilità di avviare una sperimentazione in determinate aree, ad esempio le fermate dei mezzi pubblici, anziché approvare il divieto in qualsiasi luogo aperto.