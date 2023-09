Evade dai domiciliari a 77 anni per fare un furto in un'azienda: arrestato dalla polizia

Al loro arrivo, gli agenti fermano l’uomo trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. Grimaldelli e altri oggetti simili. Ma sono le immagini del servizio di videosorveglianza a chiudere il cerchio: l’uomo viene riconosciuto quale presunto autore di un furto avvenuto alcuni giorni prima, portando via del denaro dal fondo cassa.

Dai successivi accertamenti emerge anche che l’anziano signore era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ragione per cui l’uomo viene arrestato per il reato di evasione. Ma per lui è scattata anche la denuncia per furto e possesso di oggetti atti allo scasso.