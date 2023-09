Spartiti e libri, apre al pubblico l'archivio di Ezio Bosso al Polo del '900

Spartiti, locandine, libri e anche fotografie. Dopo aver trovato casa al Polo del '900, l'archivio di Ezio Bosso si apre ai torinesi per via telematica. E da dicembre anche dal vivo, tramite appuntamento. La Fondazione di via del Carmine 14, in collaborazione con l'Istituto piemontese Antonio Gramsci, hanno presentato i primi due progetti di valorizzazione del fondo del Maestro.

Schedati i primi 200 documenti

I primi 200 documenti schedati e digitalizzati rappresentano le parti più importanti dell’Archivio di Bosso, perché mostrano le sue diverse anime: le esecuzioni come contrabbassista e pianista, le colonne sonore per il cinema, le musiche per il teatro, la danza e l’opera, la direzione d’orchestra e la composizione, tra cui la Dodicesima stanza, che gli è valso il disco d’oro nel 2016.

I doni dei fans

Gli atti sono da oggi disponibili sul portale 9centRo, la piattaforma digitale degli archivi del Polo. A ciò si aggiunge la catalogazione dei libri appartenuti a Bosso e degli articoli sulla sua attività, che, a partire dal Catalogo bibliografico della Ricerca, portano direttamente ai testi digitalizzati su 9centRo. E nei prossimi mesi, come spiega il direttore della Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci, Matteo D’Ambrosio, verrà esaminata la serie dedicata ai doni dei numerosissimi fans.

"Eredità di Ezio ispiri bellezza"