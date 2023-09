Ottimizzando le tue spese con l'elenco dei codici bonus per i casinò online

Giocare ai casinò online è un divertimento alla portata di tutti e che sa allietare il tempo degli amanti del gioco d’azzardo. Certo, è possibile anche giocare senza puntare necessariamente dei soldi, come nella modalità Demo, ma non è la stessa cosa. Infatti il gioco d’azzardo richiede lo scommettere dei soldi veri e per questo esistono casinò per tutte le tasche.

Inoltre la stragrande maggioranza dei casinò online mette a disposizione dei bonus di benvenuto, anche senza deposito, per incentivare i giocatori a provare le proprie piattaforme. In alternativa è possibile utilizzare i codici bonus che permettono di accedere a promozioni esclusive. Prima di esultare come fecero i giocatori della nazionale italiana di calcio dopo aver vinto l’Europeo 2021 , leggi attentamente questo articolo per scoprire di cosa stiamo parlando.

I codici bonus dei casinò online

Come già anticipato, per vivere appieno l’esperienza dei casinò online è necessario scommettere soldi veri. Naturalmente va ribadito che bisogna giocare solo ed esclusivamente per divertirsi e che la vincita deve sempre essere un fine secondario. Per poter scommettere del denaro reale è necessario fare un deposito.

È anche vero che non tutti i giocatori vogliano spendere somme eccessive per il loro passatempo. Dunque è possibile divertirsi sulle piattaforme da gioco anche facendo versamenti minimi o non facendoli. Tutto questo grazie ai bonus di benvenuto e ai codici promozionali. Iniziamo da quest’ultimi.

Ogni casinò online ha delle regole proprie, dunque ogni piattaforma ha la libertà di impostare la cifra minima accettata per la ricarica del proprio conto di gioco a piacimento. Una volta che avrai depositato la somma necessaria per poter prendere parte ai giochi del casinò non dovrai fare altro che giocare.

Come ti abbiamo già accennato non è sempre necessario ricaricare il proprio conto di gioco con i tuoi soldi ma puoi fare diversamente. Come ad esempio usufruire delle promozioni di benvenuto, che tratteremo più avanti, o dei codici bonus. Quest’ultimi non sono altro che codici promozionali, molto spesso con una data di scadenza, e che possono essere utilizzati solo una volta che ti permetteranno di ricevere un fantastico regalo.

Questa tipologia di bonus rientra nelle attività pubblicitarie di un casinò online, per riscattarne uno non dovrai fare altro che andare nell’apposita sezione del sito e inserire il codice. Trova la lista dei codici bonus e provane subito uno. Dopo qualche istante potrai visualizzare il tuo bonus.

Una volta riscattato il codice e ottenuto il bonus promozionale potrai divertirti con quasi tutti i giochi e le attività presenti sul sito. Naturalmente i codici promozionali esistono per qualsiasi piattaforma, sia essa un sito di scommesse sportive o un casinò online.

I bonus di benvenuto

Oltre ai codici promozionali un giocatore che vuole salvaguardare le proprie finanze non può non riscattare i bonus di benvenuto che i siti dedicati al gioco d'azzardo mettono a disposizione dei nuovi utenti. Ogni sito ha i suoi termini e condizioni ma grossomodo sono tutti molto simili.



Partendo dal fatto che qualsiasi piattaforma mette a disposizione dei propri giocatori promozioni ad hoc, dunque dedicati a precisi giochi o meno. Ad esempio un tot di free spin alle slot e poi un moltiplicatore sulla prima somma depositata. Oppure il bonus può essere specifico e dunque dedicato a giochi come il poker, la roulette o alla sezione scommesse.

Tutti i casinò online e siti di scommesse che permettono ai nuovi utenti di usufruire di un bonus di benvenuto richiedono un deposito minimo superiore a 5 euro. Solitamente, essendo bonus molto ricchi, la cifra più richiesta è 10 euro, ma ne esistono anche diversi che richiedono 20 euro o 30 euro. Fortunatamente questi casinò danno la possibilità ai nuovi utenti di riscuotere un bonus di benvenuto, logicamente meno corposo, senza alcun deposito.

Tantissimi casino con licenza ADM, ex AAMS , rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato italiano lo fanno. Questa strategia pubblicitaria può naturalmente giocare a favore dei tanti giocatori che vogliono salvaguardare le proprie tasche. Purtroppo bisognerà accontentarsi essendo una promozione dedicata a chi vuole provare il casinò senza dover effettuare alcun deposito.

Conclusione

Possiamo concludere, quindi, confermando il fatto che i codici bonus da casinò esistono e, soprattutto, che funzionano davvero. Del resto fare della finta pubblicità non giova a nessun sito per il gioco d’azzardo. Quello che sta a cuore a queste piattaforme è proporre un servizio serio e ben apprezzato dall’utenza. I casinò sanno che se prendono in giro i giocatori questi potrebbero migrare via alla ricerca di siti più sicuri e affidabili. Dunque i bonus sono reali e hanno il preciso scopo di farti avere un quadro completo della piattaforma. Grazie alle promozione e soprattutto ai codici bonus potrai divertirti senza spendere 1 euro.