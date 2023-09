Il Porporati di Grugliasco protagonista domenica dell'evento Sport nei parchi

Il Comune entra nella "Palestra a cielo aperto di Sport e Salute" che abbraccia tutta Italia, unendo le persone da sud a nord attraverso lo sport all'aperto nelle piazze e negli spazi verdi, aderisce così a un nuovo modello di fruizione degli spazi verdi pubblici che li abilita alla pratica sportiva gratuita durante i fine settimana, per tutti e senza limiti di età. Sport e Salute è attenta ai territori e sostiene il diritto allo sport di tutti. ‘Sport nei Parchi’ è una risposta concreta a sostegno dell’idea che lo sport è e deve essere accessibile in ogni area del Paese”.

Domenica 17 settembre, dalle 10, inizieranno le attività sportive: plogging, orienteering, nordic walking, fitness outdoor, dooge ball (per bambini, ragazzi,), total body, power stretch pilates, power yoga, free body fitness, circuit training (per donne), ginnastica posturale, ginnastica dolce, yoga gentile, pilates senior, natural walking (over 65) - Rugby motricità, gioco atletica, rugby flag (per bambini, ragazzi), atletica, pilates (per donne), ginnastica dolce, pilates (over 65) - Gioco sport, mini-basket, basket, educazione motoria (per bambini, ragazzi), preparazione fisica, ginnastica, basket (per donne), camminata, stretching, ginnastica (over 65), dirette dalle associazioni e società dilettantistiche sportive beneficiarie dei fondi del progetto (Scsd Spaziomnibus, Cus Torino asd e Ssd Pallacanestro Grugliasco).



La festa durerà fino alle 12. A presentare l'iniziativa e il programma un momento istituzionale con il sindaco della città di Grugliasco Emanuele Gaito e l’Assessore allo Sport Dario Lorenzoni, il direttore Anci Marco Orlando, il coordinatore di Sport e Salute Piemonte Alice De Ambrogi e i referenti della cooperativa Spaziomnibus e coordinatori del progetto per Grugliasco. Due importanti testimonial saranno presenti all'evento: Alessandro Rosina, calciatore e Loris Alessandro Milanese, campione nazionale di dama.



A partire da venerdì 6 ottobre 2023, e per tutti i venerdì, sabati e domeniche 2023/24, per un anno, saranno allestite al Parco Porporati di Grugliasco, in viale Echirolles, isole sportive dove si alterneranno le associazioni. L’unico requisito richiesto per partecipare è avere un certificato medico per l’attività fisica.