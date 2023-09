Tutto pronto per la terza edizione del Festival della Sostenibilità per bambini

È nato tre anni fa il progetto ‘Costruire un futuro: bambini e sostenibilità’, una serie di laboratori per insegnare ai giovani ad affrontare con maggior consapevolezza temi come sostenibilità, educazione ambientale, educazione alimentare.

Tra le novità il Museo della Chimica (MU - CH) che eseguirà uno spettacolo scientifico coinvolgendo il pubblico sia tramite una modalità interattiva con domande e risposte sia con l’esecuzione di esperimenti chimici, in tutta sicurezza. L’associazione Impollinatori Metropolitani APS ETS che si dedica ogni giorno alla conoscenza degli impollinatori, le api, e sul loro ruolo nella preservazione della biodiversità; per il festival organizzerà una caccia al tesoro educativa. La Ciclofficina Bicierin che eseguirà un laboratorio per bambini/ragazzi e organizzerà un’uscita, sempre in bicicletta, al parco Valentino con lezioni di avviamento alla ciclomobilità. Infine si unisce alla terza edizione del festival ARPA Piemonte che svolgerà le proprie attività di educazione ambientale. Ma si parlerà di sostenibilità anche attraverso la fisica grazie all’intervento del Professore del dipartimento di Fisica Davide Gandolfi.