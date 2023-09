Servizio Civile, ai nastri di partenza 200 nuovi volontari. Passaggio del testimone con chi ha finito: "Un'esperienza formativa" [VIDEO]

Pronti, via: passaggio del testimone compiuto tra i volontari del Servizio Civile della Città di Torino. Sono in 192 i ragazzi e le ragazze che inizieranno il percorso il 19 di settembre , mentre i 135 che avevano cominciato un anno fa lo termineranno il 16. Alcuni hanno iniziato la loro avventura già a fine giugno: sono in 183 e hanno sostituito i 256 ragazzi uscenti.

Il Servizio Civile Universale è un'esperienza di cittadinanza attiva della durata di 12 mesi rivolta ai ragazzi dai 18 ai 28 anni. Permette di mettersi alla prova e affacciarsi sul mondo del lavoro grazie a progetti negli ambiti di assistenza, educazione e promozione culturale o protezione civile e ambientale in enti pubblici o privati no profit. È previsto un rimborso spese di 507,30 euro mensili per un impegno di circa 25 ore settimanali, che permette a chi sceglie di percorrere questa strada di poterlo fare in concomitanza con lo studio.