Colpo alle baby gang, arrestati tre giovani rapinatori incubo dei loro coetanei

Prosegue senza sosta la lotta alle baby gang. Tre rapinatori giovani sono stati arrestati per aver rapinato ragazzini in centro città.

Il primo evento delittuoso si è verificato venerdì pomeriggio, quando due cittadini italiani di 15 e 17 anni sono stati minacciati, all’interno dei giardini Ginzburg, da quattro soggetti sudamericani che, mostrando ai ragazzi un coltellino, si sono fatti consegnare un cellulare per poi fuggire verso corso Moncalieri. Le volanti dell’UPGSP intervenute, dopo aver preso immediatamente contatti con le vittime, hanno fermato in via Sommacampagna due soggetti corrispondenti alle descrizioni, recuperando il telefono cellulare oggetto della rapina. I presunti autori del fatto, entrambi italiani con origine sudamericane, di 18 e 20 anni, sono stati accompagnati in Questura in stato di arresto.

La mattina successiva, personale della Polizia di Stato del Comm.to Centro riceveva nota dalla Sala Radio relativa a una rapina appena consumata ai danni di altri due giovanissimi in corso Moncalieri altezza Ponte Re Umberto, ai quali un soggetto sudamericano armato di coltello aveva appena portato via i cellulari e la somma di denaro contante di 60 €, per poi allontanarsi in direzione della Gran Madre. I poliziotti del Comm.to Centro intercettavano il giovane, 17 anni, all’incrocio del Ponte Vittorio Emanuele I, sottoponendolo a controllo e trovandolo in possesso della cifra oggetto della rapina, mentre rinvenivano nascosti ai giardini Ginzburg i due cellulari e il coltellino utilizzato per commettere il reato. A quanto è possibile ritenere dalle descrizioni degli autori della rapina avvenuta la sera prima, non si esclude un possibile coinvolgimento del diciassettenne anche in quel fatto delittuoso.

I tre giovani, in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza emersi a loro carico, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata.