Violento incidente all'incrocio tra corso Re Umberto e corso Rosselli: danni a un'auto di grossa cilindrata

Gran botto all'incrocio tra corso Rosselli e corso Re Umberto, dove questa mattina si sono scontrate due auto. Coinvolta una Alfa Romeo grigia, che ha riportato notevoli danni alla zona del cofano e del motore.

Al momento non si conoscono le condizioni degli automobilisti coinvolti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per ristabilire le condizioni di sicurezza per vetture e pedoni. La carreggiata è stata poi liberata, mentre in un primo momento si sono creati disagi al traffico proprio all'altezza dell'ospedale Mauriziano.