ABC Dance Settimo fa il salto di qualità: tra passione e musica inaugurata la nuova sede della scuola di ballo

Nel cuore di Settimo Torinese, la scuola di ballo ABC Dance Settimo domenica 10 settembre ha celebrato un capitolo emozionante della sua storia con l'inaugurazione della nuova sede in via Avogadro 11. Fondato nel 2009 a Gassino Torinese, questo istituto di danza ha fatto strada fino a Settimo Torinese nel 2016 e, oggi, continua a crescere e a prosperare sotto la guida di Giacomo Micalizzi e Claudia Resta. La nuova sede è stata aperta per offrire un'esperienza ancora più eccezionale ai suoi soci, con ampie sale, una sala pesi, spogliatoi e una calorosa reception.

L'entusiasmo e la passione per la danza hanno sempre caratterizzato ABC Dance Settimo, ma la nuova sede rappresenta una tappa significativa nella loro crescita e nel loro impegno a fornire un ambiente di apprendimento di alta qualità per i giovani ballerini e gli adulti che condividono questa passione.

Un Salto di Qualità

L'apertura della nuova sede rappresenta un importante salto di qualità per ABC Dance Settimo. Con ben tre ampie sale dedicate alle lezioni di danza, gli studenti avranno l'opportunità di esprimere sé stessi e sviluppare le proprie abilità in uno spazio più ampio e confortevole. La sala pesi attrezzata offre ai ballerini la possibilità di mantenere una condizione fisica ottimale, mentre i due spogliatoi garantiscono comfort e praticità per gli studenti.

La scuola di ballo ABC Dance Settimo è sempre stata un punto di riferimento per l'istruzione di alta qualità e il supporto affermato nella comunità locale. La nuova sede è stata progettata per offrire un'esperienza ancora migliore ai suoi soci e per continuare a coltivare il talento dei ballerini di tutte le età.

Il cuore di ABC Dance Settimo: il suo staff

Nel corso dell'inaugurazione della nuova sede, Giacomo Micalizzi e Claudia Resta hanno presentato con orgoglio il loro team di insegnanti altamente qualificati che guideranno gli studenti nella stagione 2023/2024. Questi istruttori portano con sé una vasta esperienza e passione per la danza, impegnandosi a ispirare e guidare ogni studente verso il successo.

Micalizzi e Resta hanno anche condiviso le sfide affrontate durante l'estate per rendere possibile l'apertura della nuova sede. Hanno espresso la loro gratitudine per il duro lavoro di tutto il personale e delle persone coinvolte nel progetto, sottolineando l'importanza della dedizione e dell'impegno per la realizzazione di questo sogno.

Un invito a unirsi a noi

Se sei un appassionato di danza o desideri semplicemente scoprire il mondo della danza, ABC Dance Settimo ti invita a partecipare alla presentazione dei nuovi corsi e a incontrare il loro talentuoso staff. L'evento si terrà domenica prossima, il 17 settembre, e offrirà un'opportunità unica per esplorare le opportunità di apprendimento e connettersi con la vibrante comunità di ABC Dance Settimo.

Non importa se sei un principiante o un ballerino esperto, ABC Dance Settimo offre una gamma completa di corsi adatti a tutte le età e livelli di esperienza. Unisciti a noi per celebrare questa nuova fase della scuola di ballo ABC Dance Settimo e scoprire come la danza può arricchire la tua vita.

La passione, la dedizione e l'amore per la danza sono i pilastri su cui ABC Dance Settimo è stata fondata, e questa nuova sede rappresenta l'inizio di un capitolo entusiasmante in cui questa passione continua a crescere e prosperare.

Ti aspettiamo il 17 settembre per condividere questa emozionante avventura con noi!