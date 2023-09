Al Ranch delle Donne di Nichelino si corre per dire no al cancro

Da alcuni anni il Ranch delle Donne di Nichelino è la realtà sociale in cui le donne che convivono con il cancro e le loro famiglie possono vivere la malattia a stretto contatto con la natura, in un ambiente ovattato e ricco di sensorialità.

5 km contro 5 tumori

In occasione del World Gynecologic Oncology Day (Giornata mondiale dei tumori ginecologici) in programma il 20 settembre, Acto Piemonte rilancia l'importanza della prevenzione e promuove per domenica 17, a partire dalle ore 10, la “5 Km contro 5 Tumori. Camminiamo insieme verso la cura e la prevenzione”.

In programma una camminata per migliorare la resistenza cardiovascolare e il benessere fisico, psicologico ed emotivo. Partecipazione e donazione minima 15 euro. Al termine stand informativo e rinfresco. Fra tanti festeggiamenti non potevano mancare le visite e consulenze gratuite: sempre domenica 17 settembre, ecco lo “Specchio Bus” con a bordo la dott.ssa Silvia Gemmiti e Francesca Tamburelli.

In passerella per la vita

Ma non è tutto: nella cornice della fiera di San Matteo di Nichelino, in piazza Polesani nel Mondo, lunedì 18 settembre, alle ore 20.30, le donne e non solo con mutazioni genetiche (e non) sfileranno per mostrare il coraggio della loro rinascita: “Passerella per la Vita”.

Gli abiti di Boutique del Cucito, insieme a turbanti e parrucche di La Volpe scalza, i gioielli di Emily D’Adda DEW e il make up di Silvia Mistretta illumineranno la serata presentata da due amici della risata Fulvio Favata e Mauro Forcina. Per dimostrare che si può guarire e sfilare anche in passerella, senza dover convivere con la paura.