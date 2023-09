A Porta Nuova è arrivato "Body Worlds Vital", che da 25 anni porta i corpi umani in mostra in tutto il mondo

Nel 1977 Gunther von Hagens scoprì la tecnica della plastinazione , che permette di mantenere corpi, organi e arti fermi nel tempo, senza deterioramento. Dal 1995 la moglie, Dott.ssa Angelina Whalley, è la curatrice della mostra Body Worlds ( Körperwelten in lingua originale), che ha registrato oltre 50 milioni di visitatori in tutto il mondo.

Per la prima volta Body Worlds è arrivato a Torino, in esibizione nella stazione di Porta Nuova. Da ieri, venerdì 15 settembre, è possibile vedere corpi umani che giocano a calcio, basket e scacchi, ma anche organi più o meno funzionanti, in una mostra a metà strada tra antropologia, salute e arte.