Controlli anti-droga e contro la movida selvaggia: un arresto, varie denunce e poi sanzioni per migliaia di euro

La scorsa notte hanno avuto luogo, come di consueto, i controlli congiunti di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Municipale, nelle aree della “movida”: San Salvario, Piazza Santa Giulia, Piazza Vittorio Veneto e vie limitrofe.

Novanta persone sono state identificate, 11 gli esercizi pubblici controllati. Sono state emesse 10 sanzioni amministrative per un totale di 8.106 euro.

CONTROLLI AD ALTO IMPATTO

Intanto, nei giorni precedenti, un controllo straordinario del territorio ha invece riguardato la zona di Porta Nuova e coinvolto il Commissariato di polizia "San Secondo", con l'aiuto dell'unità cinofila antidroga.

L'attività ha consentito l’identificazione di 210 persone con un arresto, la denuncia in stato di liberà di 4 individui (due per furto; uno per possesso di sostanza stupefacente, uno per possesso di un coltello), il sequestro di diversi grammi di hashish e cocaina, il controllo di 4 locali. Tre esercizi commerciali sono stati sanzionati complessivamente per 4.800 euro per diverse violazioni amministrative. Un quarto esercizio, invece, ha subito formale diffida finalizzata al ripristino delle condizioni igieniche.

L'arresto è scattato per un cittadino rumeno di 48 anni, fermato poiché gravato da un ordine di carcerazione dovendo espiare una pena di 5 mesi e 14 giorni. E' stato rintracciato in corso Vittorio Emanuele II angolo via Camerana.