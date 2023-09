Dal 1° ottobre a Torino strisce blu e biglietti del bus più cari: "Fino al 2027 nessun altro aumento"

I rincari dei biglietti

L'esponente della maggioranza ha voluto fare chiarezza sulle maggiori entrate per Gtt previste dagli aumenti e se questi "sbloccheranno gli aiuti in ritardo da Regione e Governo". Nel dettaglio dal 1° ottobre il biglietto City digitale valido per 100 minuti e 1 viaggio in metropolitana passerà da 1.70 a 1.90 euro, mentre il costo sarà di 2 euro per quello cartaceo. Multicity, il carnet da sei biglietti da 100 minuti, passerà da 10 a 11.80 euro.