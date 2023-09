In corso Brescia spunta una ciclabile abusiva. Rodia (Lega): "Cancellatela" [FOTO]

Due strisce bianche parallele tracciate in maniera incerta, così come una bici stilizzata e una freccia. In corso Brescia venerdì i Fridays For Future hanno realizzato una nuova pista ciclabile "abusiva", ricavata nel tratto di asfalto subito accanto alla banchina dei parcheggi. Un'azione portata avanti dagli attivisti per l'ambiente, dopo la protesta in rosa "Barbie" davanti al Comune di Torino. per accendere un faro sulla crisi climatica.