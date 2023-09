Settimana della mobilità, a Grugliasco nuovi cartelli stradali per tutelare la sicurezza dei ciclisti

Per celebrare nel migliore dei modi la Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre, la città di Grugliasco ha installato sui principali accessi alla città, alcuni cartelli denominati “salva ciclisti”. La segnaletica, già utilizzata in alcune città più sensibili verso i ciclisti, chiede il rispetto di chi va in bicicletta e la distanza di sicurezza da tenere, soprattutto in fase di sorpasso.

"Abbiamo colto l’occasione della Settimana europea della mobilità – afferma l’assessore alla mobilità Raffaele Bianco – per aderire alla campagna di sensibilizzazione per la sicurezza dei ciclisti, installando diversi cartelli in città studiati dall’associazione “Io rispetto il ciclista”. Oltre ad affermare quanto sia importante la sicurezza in strada per i ciclisti vorremmo far riflettere sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività non solo in termini ambientali. La scelta di una mobilità sostenibile può contribuire considerevolmente al risparmio energetico oltre a migliorare la vivibilità delle città. E' fondamentale cambiare le abitudini di mobilità, il miglior modo per incentivare l'utilizzo della bicicletta è garantire la sicurezza dei ciclisti".