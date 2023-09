Alla Venaria Reale, al via i concerti Cerimoniale e Divertissement

Sulla base dello strumento, emblematico della magnificenza di corte, la rassegna sviluppa un programma con musiche del repertorio barocco che scandivano i diversi tempi della vita di corte, cerimoniale venatorio e di accompagnamento regio per feste o funzioni religiose. Gli eventi hanno luogo non in teatri o sale musica, ma presso le Residenze Reali Sabaude, “raccontando” il “paesaggio sonoro” in cui si svolgeva la vita delle corti europee.