Chivasso in Musica: gli appuntamenti dal 24 settembre

La stagione autunnale della rassegna “Chivasso in Musica", patrocinata dalla Città metropolitana di Torino e realizzata attraverso la co-progettazione "MusicArt" della Città di Chivasso, propone cinque appuntamenti concertistici tra il 24 settembre e il 22 novembre. L'iniziativa rientra nel progetto musicale "Terre d'acqua", nato per unire simbolicamente le località che si trovano sul percorso del Canale Cavour.

Domenica 24 settembre, in occasione della Festa dei Nocciolini, nella chiesa dei Santi Giovanni Battista e Marta in via Torino 34 alle 21, l’Accademia del Ricercare presenterà un programma che metterà a confronto due geni musicali: Georg Friedrich Händel e Arcangelo Corelli. Alla serata, che si svolge in collaborazione con l’Ascom, prenderà parte la Confraternita enogastronomica dël Sambajôn e dij Nôaset.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 6 ottobre alle 21 nella chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario in corso Galileo Ferraris 223 in regione Coppina. Il trio formato dall’organista Paolo Tarizzo e dai trombettisti Simone Bottino e Samuel Perinotto svilupperà un programma di musica barocca per organo e due trombe, che consentirà di valorizzare l’organo costruito dai Fratelli Serassi nel 1865. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comitato locale della Croce Rossa Italiana.

Il terzo appuntamento, venerdì 20 ottobre alle 21 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in via Torino proporrà al pubblico un concerto dedicato allo Stylus Phantasticus. Protagonista della serata sarà l’ensemble strumentale Accademia degli Umoristi, specializzato nella prassi esecutiva rinascimentale e barocca. Susanne Geist e Giulio De Felice suoneranno il flauto dolce e la traversa rinascimentale, alla spinetta siederà Matteo Cotti, mentre alla viola da gamba ci sarà Angelo Lombardo. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Università della Terza Età.

Il quarto appuntamento permetterà al pubblico di apprezzare l’organo costruito da Carlo Vegezzi Bossi nel 1894 e collocato nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore in via Blatta 30. Il concerto in programma giovedì 16 novembre alle 21 è dedicato agli aspetti del Romanticismo in Italia e in Europa e ne saranno protagonisti l’organista Marco Limone e la Corale Roberto Goitre diretta da Corrado Margutti. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Rotary Club di Chivasso.

Mercoledì 22 novembre alle 21 nel Duomo di Chivasso il concerto per la festa di Santa Cecilia celebrerà il decimo anniversario della scomparsa di monsignor Pietro Bertotti. L’Ensemble Andromeda, con Francesco Bergamini in veste di primo violino concertatore e il soprano Cristina Mosca, proporrà una serie di arie da opere di Antonio Vivaldi. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Lions Club Chivasso Host e Duomo.

I concerti di Chivasso in Musica si svolgono con ingresso ad libera offerta e con il contributo della Città di Chivasso e della Fondazione CRT. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito Internet www.associazionecontatto.it, scrivere a info@associazionecontatto.it o chiamare il numero telefonico 011-2075580.