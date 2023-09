In autunno Ritorna a Torino "Dora nera", il festival della cultura noir

Torinesi, preparatevi per un autunno ad alta tensione: tornerà in città, infatti, Dora Nera, il festival di cultura noir organizzato dall'associazione Babelica. La nuova edizione della rassegna è in programma dal 10 al 12 novembre e ospiterà moltissime iniziative dedicate alla letteratura, al cinema e all'arte "della suspense", tra cui presentazioni, proiezioni e incontri.

Partita la campagna di crowdfunding

Per sostenere la rassegna, nel frattempo, è stata attivata una campagna di crowdfunding - grazie alla selezione per il bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita Crt - sulla piattaforma Eppela dal titolo eloquente "Il destino non è un finale già scritto". Grazie alle donazioni verrà realizzato un progetto sociale di scrittura partecipata dedicato a donne in situazioni di fragilità provenienti da tutta Italia.

"La letteratura - sottolineano i promotori - è uno strumento di cambiamento, di supporto reciproco e conoscenza: sarà un incontro e confronto umano e creativo, in cui la letteratura stessa incontrerà la realtà adoperandosi per scrivere un finale diverso".

La call per racconti brevi "Eclair noir"

Chi donerà avrà la possibilità di partecipare alla call per racconti brevi "Eclair noir", dedicata all'esplorazione del lato oscuro umano e della società. La direzione artistica selezionerà i 10 finalisti e successivamente il vincitore: tutti questi racconti verranno pubblicati in un volume che verrà distribuito gratuitamente al pubblico di Dora Nera e online sul sito del festival.

Il link per donare è www.eppela.com/doranera.