Nichelino, da fine mese il mercato di piazza San Quirico trasloca: ecco dove e fino a quando

Era una notizia nell'aria da tempo, nei giorni della festa patronale di San Matteo è diventata ufficiale. A Nichelino il mercato di piazza San Quirico verrà spostato da fine settembre per permettere lavori di manutenzione straordinaria dell'area, che necessita di interventi urgenti per risolvere le criticità esistenti.

Dove verranno sistemate le bancarelle

Le bancarelle saranno temporaneamente spostate in via Paesana, nel segmento viario compreso tra le vie Bengasi e Chiesa, fino al 31 dicembre. Ed allora, dalle ore 6 alle 15 di tutti i mercoledì di mercato (o di altro giorno, in caso d’anticipo o posticipo, come avverrà il 1° novembre) per tre mesi su “via Paesana”, “via Di Nanni” e “via S. Pellico” ci saranno le ovvie limitazioni e divieti di circolazione per permettere la presenza del mercato.

Poi, con l'inizio del 2024, se i lavori saranno stati ultimati nei tempi previsti, ci sarà il ritorno nella sede abituale.