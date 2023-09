Dal Villaretto a Vanchiglia c'è l'erba alta. Tresso: "2° sfalcio quasi terminato". E nel 2024 arriva la task force del verde [FOTO]

"Caos" di competenze

Per mettere ordine in questo caos di competenze il prossimo anno il Comune di Torino vuole dotarsi "una vera e propria cabina di regia che avrà il compito di presidiare tutti gli interventi sulle aree verdi". Sul fronte degli stanziamenti economici, Palazzo Civico per il 2023 ha messo poi più di due milioni di euro per le otto Circoscrizioni, comprensivi anche di 480mila per la manutenzione delle aree giochi.