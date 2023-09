"Come Quando Fuori Piove": a Torino il primo festival dedicato alla Terza Età

“Come Quando Fuori Piove” è l’iniziativa dell’Ex Caserma la Marmora di Torino, spazio di comunità che da diversi anni è oggetto di rigenerazione urbana da parte di sei associazioni che lo animano.





Ma è anche una campagna di crowdfunding lanciata su Eppela, supportata da Fondazione Sviluppo e Crescita Crt e attiva fino al 13 ottobre con l’obiettivo di rilanciare le attività del Centro d’Incontro per la Terza Età, raccogliendo nuove proposte e nuove adesioni da parte dei cittadini e delle cittadine per promuovere l’incontro intergenerazionale, sfruttando uno spazio che quotidianamente ospita giovani e giovanissimi e che propone ora la prima edizione del Festival delle Nuove Età

Una vasta gamma di dibattiti, incontri laboratoriali, scambio di buone pratiche, concerti che coinvolgerà attivamente persone over65, permettendo loro di vivere maggiormente il contesto che li circonda, culturalmente e socialmente vivo, e di avere maggiori opportunità di riflessione, inclusione sociale e di protagonismo. Durante il Festival, verranno proposti anche appuntamenti di co-progettazione per ripensare alle attività e ai servizi del Centro sulla base di nuovi bisogni e interessi emersi dagli incontri del Festival. Questo programma co-progettato di attività e servizi verrà avviato in via sperimentale fino a dicembre, con la sfida di arricchirlo sempre di più anche per i mesi a venire.

La campagna rientra tra le progettualità che hanno vinto il bando +Risorse lanciato da Fondazione Sviluppo e Crescita Crt in collaborazione con Eppela, principale piattaforma italiana di crowdfunding reward based (basata sul sistema delle ricompense).

Al raggiungimento del 50% dell’obiettivo, fissato a 10 mila euro, le donazioni, secondo il meccanismo del matching grant, saranno raddoppiate da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa: https://www.eppela.com/projects/9804