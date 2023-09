Le Serate Culturali di San Carlo Canavese iniziano con Alessandro Mella

Lunedì 18 settembre sono iniziate le serate culturali organizzate dalla Pro Loco di San Carlo Canavese per presentare libri ed autori in compagnia della popolazione. Il presidente Sergio Droetto ha aperto la serata illustrando la finalità dell’iniziativa e le attività associative cedendo poi la parola al sindaco Ugo Papurello per un saluto.

Subito dopo Droetto ha iniziato ad intervistare l’autore della serata, il divulgatore storico Alessandro Mella, per parlare insieme del suo ultimo volume “Eroi con le Stellette – Storia e storie di soldati italiani” edito per le Edizioni Marvia di Voghera. Un lungo percorso con cui si è parlato di eroismo, senso civico, libertà e democrazia il tutto tra storie a volte molto serie e difficili, altre volte simpatiche e leggere. Camminando nel tempo da Napoleone passando per il Risorgimento fino alle due guerre mondiali anche attraverso l’eroismo di grandi Donne dalle vicende incredibili.

Numerosissimo il pubblico che ha riempito il centro polifunzionale valorizzando, con la propria presenza, l’impegno della Pro Loco. Un bella serata condivisa con persone davvero speciali.

Prossimo appuntamento il 25 settembre con Alessandro Perissinotto ed il suo libro “Cena di Classe”