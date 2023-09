Migranti, Pentenero alza la voce: “Situazione pesante, l’accoglienza sia un progetto non un’emergenza”

Si unisce all’appello del sindaco Lo Russo al Governo Gianna Pentenero , assessore alla Sicurezza del Comune di Torino. Il contesto è quello del festival delle Migrazioni, in corso proprio nei giorni in cui l ’hub di via Traves collassa sotto il peso di un continuo invio di bus carichi di migranti.

“E’ una situazione pesante, l’arrivo dei migranti è costante ogni giorno” ammette Pentenero. Proprio come il primo cittadino, l’assessore alla Sicurezza chiama in causa il Governo, invocando un atto di responsabilità “Chiediamo un intervento pungente da parte del Governo: bisogna riprendere progettualità di accoglienza, non possiamo lasciare l’accoglienza all’emergenza come sta riuscendo oggi”.