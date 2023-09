Venaria Reale candidata per diventare la Città Europea dello Sport 2025

Si è tenuta alle ore 12 di oggi, mercoledì 20 settembre, presso la Cappella di Sant'Uberto della Reggia di Venaria, la conferenza stampa in cui è stato presentato il percorso sin qui realizzato riguardo alla candidatura a Città Europea dello Sport 2025, in occasione della visita in città della commissione di valutazione di Aces Europe.

Per leggere il dossier completo della candidatura: https://venaria-reale-api.municipiumapp.it/s3/7711/allegati/dossier-di-candidatura-citta-europea-dello-sport-2025.pdf