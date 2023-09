Giornate Europee del Patrimonio: ingresso a un euro alla Gam, al Mao e a Palazzo Madama

Tornano anche quest’anno le Giornate Europee del Patrimonio e la Fondazione Torino Musei aderisce alla manifestazione proponendo l’ingresso a 1 euro per le collezioni di GAM, MAO e Palazzo Madama nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre.

Il tema dell’edizione di quest’anno, “Patrimonio InVita” riprende lo slogan europeo “Living Heritage”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, e intende tracciare connessioni tra riconoscere, salvaguardare e promuovere i beni del patrimonio culturale immateriale, allo scopo di condividerli e trasmetterli alle generazioni future.

Il tema proposto è di grande importanza anche per la FTM: le quotidiane attività di tutela, gestione e promozione delle collezioni d’arte dei Musei Civici di Torino hanno infatti l’obiettivo di rendere fruibile a un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo il ricco patrimonio della Città.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (ma non solo!) i visitatori di tutte le età, e in particolare i più giovani e le famiglie, sono invitati a vivere il museo per conoscerlo, apprezzarne le collezioni e accostarsi a un patrimonio collettivo che potranno contribuire a tutelare e valorizzare.

Cosa si può visitare:

GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Incluse nel biglietto a 1€, oltre alle collezioni permanenti del Novecento, si potranno visitare le mostre Michele Tocca. Repoussoir in Wunderkammer e Giuseppe Gabellone. Km 2,6 in VideotecaGAM.

MAO Museo d’Arte Orientale

La tariffa a 1€ consentirà al pubblico di visitare le collezioni permanenti custodite nelle cinque gallerie del Museo e le mostre temporanee Metalli sovrani nella galleria islamica e Impetuosa, all’interno del t-space X MAO.

PALAZZO MADAMA – Museo Civico d’Arte Antica

Ingresso a 1€ per visitare le ricche collezioni permanenti di pittura, scultura e arti decorative dal periodo romano all’Ottocento, la mostra In cammino, e infine il Giardino Botanico Medievale, un’oasi verde nel cuore della città.

I musei osserveranno il consueto orario di apertura dalle 10 alle 18 (le biglietterie chiudono un’ora prima).

La tariffa di 1€ sarà applicata anche ai possessori di Abbonamento Musei.