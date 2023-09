Il caldo autunno della Pinacoteca Agnelli: da Thomas Bayrle a alle nuove installazioni sulla Pista 500

La Pinacoteca Agnelli presenta la programmazione autunnale del 2023, nel solco della nuova identità concepita dalla direzione di Sarah Cosulich che guida l’istituzione da maggio 2022.



Dopo il trasloco della mostra Strike di Lee Lozano, a partire da venerdì 3 novembre 2023, in concomitanza con Artissima fiera d’arte contemporanea di Torino e con l’art week torinese, Pinacoteca presenta due nuove mostre nei suoi spazi espositivi interni: la mostra personale di Thomas Bayrle, uno degli artisti tedeschi più prolifici della generazione del dopoguerra, intitolata Form Form SuperForm, in speciale dialogo con il Lingotto e Vulcanizzato, il progetto dedicato a una nuova commissione di Lucy McKenzie in dialogo con Antonio Canova, terza edizione dell’iniziativa Beyond the Collection che rilegge in chiave contemporanea la Collezione Giovanni e Marella Agnelli.



Inoltre dalla stessa data, la Pista 500, progetto artistico di Pinacoteca Agnelli sull’iconica pista di collaudo delle automobili FIAT sul tetto del Lingotto, accoglierà quattro nuove installazioni di Shirin Aliabadi, Thomas Bayrle, Julius von Bismarck e Alicja Kwade.



Infine, per il primo anno, Pinacoteca Agnelli presenta in collaborazione con Artissima il Premio Pista 500 che selezionerà una o un artista presente in fiera per la realizzazione di un’opera sul grande billboard della Pista 500, che verrà allestito nel novembre 2024.