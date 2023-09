Al via la seconda edizione di “Biblioteche in Festa”: più di cinquanta eventi culturali in decine di comuni delle province di Cuneo, Asti e Torino

Dalle letture animate ai momenti laboratoriali, dalle conferenze vere e proprie alle presentazioni di saggi e romanzi. Ventinove comuni delle province di Cuneo, Asti e Torino sono pronti ad ospitare la seconda edizione di “Biblioteche in Festa”, l’innovativo format culturale ideato e promosso dall’associazione “Le Terre dei Savoia” e da “Progetto Cantoregi”, con il sostegno del Comune di Savigliano, delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino, Cuneo, Fossano e Savigliano e con il patrocinio della Provincia di Cuneo, della Regione Piemonte, dell’Università degli Studi di Torino e dell’Associazione Italiana Biblioteche. Dal 17 al 24 settembre prossimi, allora, decine di biblioteche del territorio piemontese celebreranno la loro funzione comunitaria ospitando laboratori e presentazioni di libri. Dalla montagna di Frassino, Sampeyre (la cui programmazione è anticipata al 16 settembre) e Monterosso Grana, alle colline di Marsaglia, Castelnuovo Don Bosco e Castagnole delle Lanze; dalla pianura di Cavallermaggiore e Caramagna Piemonte alle città di Cuneo, Mondovì, Pinerolo e Racconigi. Una proposta culturale che trascende i confini orografici e amministrativi per farsi canto universale del sapere e della conoscenza, proponendo una visione intergenerazionale che sappia coinvolgere bambini, adulti e famiglie. Un programma eterogeneo disponibile al seguente indirizzo (https://bit.ly/460AW17), che vivrà il proprio acme tra il 21 e il 24 settembre a Fossano, Savigliano e Bra.

L’Aula Magna dell’Istituto “G. Vallauri” di Fossano farà quindi da palcoscenico, giovedì 21 settembre alle ore 11.00, all’incontro con Pierdomenico Baccalario, giornalista e scrittore da più di due milioni di copie vendute nel mondo, e il suo “Il grande manca” (Editrice Il Castoro), per un evento riservato agli studenti. Venerdì 22 settembre alle ore 21.00 al Teatro Milanollo di Savigliano, invece, inaugurazione ufficiale della manifestazione alla presenza, tra gli altri, di Antonello Portera (sindaco di Savigliano), Genziana Soffientini (Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano), Valerio Oderda (presidente dell’Associazione “Le Terre dei Savoia”) e Marco Pautasso, presidente dell’Associazione culturale “Progetto Cantoregi”. Seguirà la presentazione del libro di Antonella Agnoli “La casa di tutti. Città e Biblioteche” (Editori Laterza) moderata da Luca Valenza con la partecipazione di Gianpiero Casagrande (Sistema Bibliotecario di Pinerolo), Eric Rittatore (Biblioteca aperta di Ostana) e Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore e referente Progetto Nuova Biblioteca “Nuto Revelli”.

Sabato 23 settembre, poi, primo giorno di apertura della mostra “Smelling the world” presso Palazzo Muratori Cravetta di Savigliano, un’esposizione multisensoriale tra i profumi del mondo a cura del fotografo Alessandro Gandolfi. Alle ore 17.00, invece, presso il Centro Polifunzionale “G. Arpino” di Bra, si terrà la lezione di Marco Balzano “Leggere vuol dire raccogliere”. Una riflessione ad ampio respiro che parte dall’etimologia per indagare cosa vi sia alla radice della parola libro, dalla sua doppia origine latina e medioevale, al suo potente messaggio di libertà. Alle ore 21.00 al Teatro Milanollo di Savigliano, sarà quindi la volta della lectio magistralis di Nicola Lagioia “Come si diventa lettori”, per imparare come la lettura ci consenta di sentire e capire il mondo, gli altri e noi stessi. Prenotazione consigliata su Eventbrite (https://bit.ly/486yEzl)

Domenica 24 settembre, infine, diversi momenti di confronto e approfondimento nel cuore di Savigliano. Si inizierà alle ore 10.30 presso la sede cittadini dell’Università degli Studi Torino in via Garibaldi 6, con Cecilia Cognigni, direttrice Biblioteche Civiche torinesi, per proseguire alle ore 12.30 con Rocco Pinto e il suo “Viaggi di Carta” (Edizioni E/O) in dialogo con Lucetta Paschetta. Alle ore 15.00, inoltre, dopo un gustoso aperipranzo al Caffè Intervallo, spazio al convegno moderato dalla stessa Cecilia Cognigni “Innovazione, prossimità, comunità: il nuovo ruolo delle Biblioteche”, con numerosi bibliotecari ed esperti di biblioteconomia, come Maurizio Vivarelli (Università degli Studi di Torino), Paola Baioni (Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano), Luca Berlinghieri (Sistema Bibliotecario di Alba), Monica Baudino (Sistema Bibliotecario di Mondovì), Gianpiero Casagrande (Sistema Bibliotecario di Pinerolo), Stefania Chiavero (Sistema Bibliotecario di Cuneo), Elena Rosano (Sistema Bibliotecario di Fossano) e Sabia Serena (Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano, Centro ricerca e documentazione IBMP). In conclusione, alle ore 21.00 al Teatro Milanollo, lo spettacolo “Le città invisibili di Italo Calvino” liberamente interpretate dalla chitarra e dalla voce del cantautore Simo Cimo Nogarin (informazioni e prenotazioni dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 – Ufficio Cultura Comune di Savigliano Tel. 0172 710235).