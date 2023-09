Accoglienza, Lo Russo critico con il Governo: “Isolarli per 18 mesi in un campo recintato? Sono scettico”

Uscito da via Traves, dopo aver ascoltato le storie dei migranti ospiti nella struttura della Croce Rossa, l’espressione del sindaco Lo Russo è corrucciata. Preoccupata. E non potrebbe essere altrimenti, con 500 persone stipate in uno spazio che dovrebbe tenerne al massimo 180.

Pur non alzando mai i toni e senza accuse dirette, l’interlocutore scelto dal sindaco è il Governo. Quel Governo protagonista nella gestione migranti, a cui chiede una mano e di cui non condivide le scelte politiche.

“Sono perplesso per le soluzioni annunciate dal Governo, i grandi hub non funzionano nel medio e lungo periodo. Bisogna smetterla di parlare d’emergenza, è un problema strutturale. La gestione dell’immigrazione deve essere differente”.

Il sindaco non condivide la scelta di creare grandi centri e, soprattutto, di militarizzarli: “Il fatto che questi campi annunciati dal Governo siano chiusi, presidiati militarmente, da cui le persone non possono uscire, credo possa indurre molti di loro ad abbandonare le forme attuali d’accoglienza, riversandosi sui bisogni della città”.

“Occorre grande prudenza per evitare di gettare nel panico queste persone che, di fronte alla prospettiva di venire trasferite in un campo isolato, recintato e chiuso per 18 mesi, potrebbero disperdersi nel tessuto urbano. La soluzione è sbagliata e la comunicazione non aiuta”.

La paura, di fatto, è che i migranti si sparpaglino in città e possano essere intercettati dalla criminalità organizzata. “Faremo di tutto per provare a gestire la questione, chiediamo però di essere ascoltati e aiutati. La prima cosa che chiederò al nuovo prefetto sarà un incontro su questo tema” annuncia il sindaco.

Anche sulla location da trovare in dieci giorni per aprire il nuovo centro di primissima accoglienza Lo Russo chiama in causa il Governo: “Noi siamo disponibili a esaminare le strutture, ma non compete a noi scegliere. Abbiamo suggerito il Demanio militare, se il Governo ha in mente le soluzioni ce le dica. Ho buoni rapporti con il Governo e chiederò una mano alla Regione. Non deve esserci un clima di contrapposizione, dobbiamo risolvere i problemi senza fare dell’immigrazione un terreno di campagna elettorale. Ma è doveroso lavorare in maniera congiunta, mettendo nero su bianco le soluzioni che servono”.

Montaruli (FdI), Pd con Lo Russo rema contro soluzione

“Mentre il governo Meloni sta spendendo grandi energie per provare a risolvere il problema dell’immigrazione illegale contrastando i trafficanti di morte che, di fatto, decidono chi può arrivare sul nostro territorio, il Pd ogni giorno rema contro facendo solo becera propaganda come dimostrano i fatti. L’emblema delle contraddizioni dei colleghi dell’opposizione è il sindaco di Torino Lo Russo. Siamo basiti di apprendere il suo lamento circa delle possibili espulsioni di immigrati: Lo Russo dica alla Schlein di collaborare con il governo invece di mettersi di traverso in Italia e in Europa e, con un briciolo di onestà intellettuale, faccia un plauso alla decisione di realizzare nuovi Cpr, dopo che la sinistra li aveva chiusi” è il commento della vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Augusta Montaruli.