Caos accoglienza, a Torino arrivano due pullman non attesi: ospitati 50 migranti [FOTO]

Nei due pullman carichi di migranti arrivati alle 15 in via Traves c’è tutta l’immagine del “caos accoglienza” italiano. Si, perché i bus con a bordo una settantina di persone non erano attesi da nessuno. Non dai volontari della Croce Rossa, non dai responsabili impegnati in un vertice in Prefettura.

Arrivati altri due bus

Il centro è pieno, con 500 persone stipate in ogni angolo, vista la capienza massima di 180. Eppure da Brindisi sono arrivati altri due bus. Non tutti possono fermarsi in via Traves: chi non scende dal pullman prosegue verso il centro di prima accoglienza di Borgomanero.

A Torino scendono 34 adulti, 14 minori. La macchina burocratica riparte: i migranti vengono registrati, per i minori si attiva un’altra procedura. Un ciclo continuo, che non finisce mai e quasi mai conosce pause.

Guinea, Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana, Costa d’Avorio e Camerun i paesi da cui provengono questi migranti.

Il caos regna sovrano

Anche per decidere chi rimane e chi va a Borgomanero il caos regna sovrano: “Sceglieteli a caso” propongono gli autisti. Il personale della Croce Rossa accoglie tutti con un sorriso, i migranti scendono per fare i bisogni. Un giorno come un altro nel “caos accoglienza” italiano.