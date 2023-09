Bando metro 2, discusso il piano anticorruzione in accordo con l'Anac

Durante la seduta sono state esposte le proposte di azioni che verranno intraprese da parte del prossimo Commissario Straordinario della linea 2, ing. Bernardino Chiaia, per garantire, in coerenza con le indicazioni fornite da Anac nel PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2017 e 2022, la prevenzione della corruzione e la accessibilità e trasparenza della gara. È di tutta evidenza, infatti, che l’importanza dell’opera richiede di garantire adeguato monitoraggio per tutta la durata della sua realizzazione. Grazie all’attuazione del protocollo di legalità, anche gli operatori economici che parteciperanno ai bandi di gara dovranno accettare le clausole specifiche per il mantenimento della legalità, come condizione per poter partecipare.