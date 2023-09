Regionali, dopo la rottura prove di intesa tra i civici di Giaccone e Tresso

Prove di intesa tra i civici all'interno del centrosinistra in vista delle Regionali. Nelle ultime settimane si è aperto un dialogo tra Lista Monviso, guidata dal capogruppo regionale Mario Giaccone , e Torino Domani, rappresentata dall'assessore Francesco Tresso , per l'appuntamento elettorale del 2024.

La rottura

I rapporti tra i due si erano bruscamente interrotti nella primavera 2021 alla vigilia delle Comunali di Torino, quando Tresso aveva deciso di scendere in campo per le Primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra.

Dialogo in corso

A distanza di due anni e mezzo dalla rottura, Tresso e Giaccone hanno ripreso il dialogo per presentarsi con una lista unica alle Regionali. Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma tutto "work in progress".

Alla base del confronto ci sono diversi motivi. Se Torino Domani decidesse di presentarsi in autonomia alle Regionali, dovrebbe raccogliere 9mila firme in tutto il Piemonte per presentare la lista. Un obbligo che non riguarda chi come la civica Monviso è già presente a Palazzo Lascaris. Al tempo stesso è innegabile che Tresso ha un bagaglio di voti importante, di cui il centrosinistra ha bisogno per cercare di conquistare la Regione.