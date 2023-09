Ridurre diseguaglianze e discriminazioni, Torino investe 78mila euro di fondi europei per il bilancio di genere

Torino fa un passo avanti per la redazione del bilancio di genere. La Città ha vinto un bando europeo da 78mila euro. Queste risorse, come ha spiegato l'assessore alle Pari Opportunità Jacopo Rosatelli durante una commissione dedicata, "per due anni saranno destinate alla formazione del personale del Comune per elaborare il bilancio di genere". Il capoluogo piemontese segue così la strada già intrapresa da Milano e Bologna. Stop a diseguaglianze e discriminazioni

Il documento ha il compito di determinare l'impatto delle politiche pubbliche per la riduzione delle diseguaglianze basate sul sesso ed identità sessuale, così come delle discriminazioni. "Valutare l'impatto di genere - ha spiegato Rosatelli - richiede un lavoro lungo e complesso, che va fatto “ex ante”, prima della predisposizione del bilancio".

L'esponente della giunta ha poi confermato che le spese per manifestazioni come Torino Pride, Women & the City, festival Lovers e Just the Woman I am hanno certamente un impatto nel Bilancio di genere. "Ci sono altre voci - ha poi aggiunto - di spesa come illuminazione, sicurezza urbana e manutenzione delle strade su serve uno studio più approfondito".

