Venaria, lungo viale Roma sarà realizzata una ciclabile: installate 4 colonnine di ricarica al Movincentro

Venaria Reale ha aderito alla European Mobility Week, campagna di sensibilizzazione volta a promuovere buone pratiche e soluzioni innovative per una mobilità urbana più sostenibile.

Nell'ambito delle iniziative in programma, sono iniziati questa mattina i lavori di posa e installazione, presso il Movicentro di viale Roma, della prima di quattro colonnine di ricarica per veicoli elettrici (a doppia postazione, tipo Quick 2x22 kW). Un primo passo di un più ampio progetto che prevederà nelle prossime settimane la realizzazione di altre tre stazioni di ricarica in via Don Sapino (Fast 75 kW), piazza Don Alberione e strada Druento (Quick 2x22 kW).

Inoltre, sono partiti, proprio questa settimana, i lavori dell'asse ciclabile metropolitano Torino-Venaria Reale, per il potenziamento della mobilità negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

Lungo viale Roma verrà realizzata una "strada urbana ciclabile" con l'apposizione di segnaletica verticale e orizzontale ad indicare la presenza di ciclisti, i quali avranno la precedenza sui veicoli motorizzati. Proseguendo su via San Marchese, fino al confine con Torino, si procederà alla realizzazione di una pista monodirezionale in sede protetta su entrambi i lati della via. Il progetto, realizzato dalla Città metropolitana di Torino, su finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Piemonte e Comune, è stato pensato per riqualificare l'asse con viali alberati e isole spartitraffico, restituendo un’area più permeabile, accessibile, bella e sicura.

Martedì scorso Venaria Reale, ha partecipato ad una tavola rotonda per lo scambio di buone pratiche riguardanti la mobilità sostenibile, insieme alle Città di Torino, Cuneo, Bologna, Città metropolitana di Amsterdam e Aeroporto di Amsterdam-Schiphol.

Infine, ricordiamo che domenica 24 settembre si terrà la seconda edizione della biciclettata da Torino a Venaria Reale, con ritrovo alle ore 9:30 in piazza Castello e partenza da ogni circoscrizione del capoluogo. Al termine, accesso gratuito ai giardini della Reggia di Venaria.