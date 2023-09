In Piazza dei Mestieri va in scena la protesta di Potere al Popolo e No Tav: "Soldi ai territori non alle grandi opere"

In Piazza dei Mestieri va in scena la protesta di Potere al Popolo e No Tav

Il Banco Alimentare festeggia i suoi 30 anni con una bella mostra fotografica ma in Piazza dei Mestieri, mentre il sindaco Stefano Lo Russo e il governatore Alberto Cirio stavano intervenendo all'incontro "TOgether 2023 - Le politiche che servono", è andata in scena la protesta di Potere al Popolo e No Tav.

"Soldi ai territori non alle grandi opere"

Interrotto per alcuni istanti l'intervento del primo cittadino, con il manipolo di manifestanti che ha esposto un grosso striscione, criticando il ministro Pichetto Fratin: "Solo finte lacrime! Soldi ai territori non alle grandi opere", per ribadire ancora una volta la contrarietà alla Torino-Lione.