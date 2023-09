"Prolungate lo stop totale alle auto davanti alla scuola elementare Dewey"

Prolungare di altri 4 mesi, se non per tutto l'anno scolastico 2023-2024, lo stop alle auto davanti all'elementare Dewey. È questa la richiesta di genitori e insegnanti al presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re e all'assessore alla Chiara Foglietta dopo la "Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile" che ha previsto per cinque giorni la chiusura totale ai mezzi del tratto di strada davanti al plesso di via Passoni 9.