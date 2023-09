Matteo Garrone e il cast di Io Capitano al Cinema Ambrosio

In occasione della giornata per la Memoria e l’Accoglienza, a 10 anni dalla tragedia di Lampedusa, l’Ufficio per la Pastorale dei Migranti dell’Arcidiocesi di Torino, insieme alla Fondazione Vera Nocentini e a Distretto Cinema, propongono, all’interno del ricchissimo programma del Festival dell’Accoglienza (https://www.upmtorino.it/<wbr></wbr>festival-dellaccoglienza/<wbr></wbr>media/), un evento speciale: la proiezione del Film “Io capitano” (Italia/Belgio, 2023, 121’), Leone d’Argento per la miglior regia alla 80^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, alla presenza del regista Matteo Garrone e del Cast del Film.