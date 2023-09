Pinguini Tattici Nucleari, arrivano altre due date al PalaOlimpico di Torino: ecco quando

Con oltre 100.000 biglietti venduti in un solo giorno, a grande richiesta i PINGUINI TATTICI NUCLEARI annunciano nuove date a Milano, Roma, Bologna, Torino e Firenze, per il "NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR - PALASPORT 2024", organizzato e prodotto da Magellano Concerti, che vedrà la band sui palchi dei più importanti palasport italiani nella primavera del 2024. Diventano così 6 le date a Milano, 4 a Roma, Bologna e Torino e 3 a Firenze, per un complessivo di 33 appuntamenti nei palazzetti.

Continua, in una versione più intima e confidenziale, il tour che quest'estate ha portato i PINGUINI TATTICI NUCLEARI a incontrare fan di ogni età, da nord a sud fino alle isole. Dopo la calorosa accoglienza che il pubblico ha riservato alla band, Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo decidono di tornare ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.