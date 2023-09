Addio a Giorgio Napolitano, il primo Presidente della Repubblica eletto due volte

Passerà alla storia per essere stato il primo Presidente della Repubblica eletto due volte. Nelle scorse ore si è spento a 98 anni Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica, a lungo dirigente del Partito Comunista, poi europarlamentare, presidente della Camera ed anche Ministro dell'Interno.

Eletto nel 2006 e poi nel 2013

Divenne Capo dello Stato per due mandati, prima nel 2006 e poi rieletto nel 2013, ma il secondo mandato non lo portò a termine anche per ragioni anagrafiche: al suo posto, nel gennaio 2015, venne eletto Sergio Mattarella, poi a sua volta rieletto all'inizio dello scorso anno.

Ricoverato da tempo

Napolitano era da tempo ricoverato in una clinica romana, e un anno e mezzo fa era stato operato operato all’addome. Negli ultimi giorni le sue condizioni avevano destato preoccupazione crescente nei medici, con il peggioramento di un quadro clinico che si presentava già complesso. Il decesso è avvenuto alle 19.45 nella clinica Salvator Mundi al Gianicolo a Roma.

Il ricordo della politica

"Nella vita di Giorgio Napolitano si specchia larga parte della storia della seconda metà del Novecento, con i suoi drammi, la sua complessità, i suoi traguardi, le sue speranze. Dalla frequentazione, negli anni giovanili, dello stimolante ambiente culturale napoletano, all’adesione alla causa antifascista e del movimento comunista, all’impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle classi sociali subalterne, sino poi alla convinta opera europeistica e di rafforzamento dei valori delle democrazie, il Presidente Napolitano ha interpretato significative battaglie per lo sviluppo sociale, la pace e il progresso dell’Italia e dell’Europa" sono state le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

"Il Presidente Giorgio Napolitano lascia un grande vuoto nella politica, nella storia italiana e nel ricordo di tutti noi. In un momento di grave crisi istituzionale per il nostro Paese diede esempio di coraggio e rispetto dei valori e dei principi costituzionali. A nome mio e di Azione, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia": così Carlo Calenda, leader di Azione.

"Con scomparsa di Giorgio Napolitano, perdiamo figura di altissimo profilo istituzionale, che ha guidato il Paese con lungimiranza, saggezza e attenzione ai bisogni tutti. Ai suoi cari sincere condoglianze, a lui un ringraziamento, per ciò che ha fatto, a livello politico e umano": questo il ricordo del sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

"Ci ha lasciati a 98 anni Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica: un uomo che ha segnato la storia politica del nostro Paese", ha detto il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.