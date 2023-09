Fine dell'incubo spaccate? Due persone arrestate dopo nove colpi nei negozi del centro e a San Salvario [VIDEO]

Sono nove i furti attribuiti alle due persone arrestate nelle scorse ore dai carabinieri della stazione San Salvario. Tipico il "marchio di fabbrica": il lancio di un tombino raccolto dalla strada contro la vetrina dei negozi messi nel mirino.

Un 51enne e un 25enne

L'accusa, per i due, è di furto in concorso. Si tratta di un 51enne, già arrestato a luglio scorso per altre spaccate e un 25enne. Due in particolare gli episodi che avrebbero fatto stringere il cerchio intorno a loro. Entrambi nel quartiere che sorge nei pressi di Porta Nuova. L'aumento dei furti in questa zona