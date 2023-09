La Sala Rossa rende omaggio a Vattimo e Napolitano

In apertura della seduta del 25 settembre 2023, il Consiglio Comunale di Torino ha osservato un minuto di silenzio per ricordare due personalità recentemente scomparse: il filosofo Gianni Vattimo e il presidente emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.

La presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo ha ricordato la figura di Vattimo, “maestro del pensiero debole”, “uno dei filosofi più importanti della post modernità di tutto il mondo”, che “ha portato il nome e il prestigio dell’Università di Torino alla ribalta internazionale” e ha avuto un “ruolo pionieristico” nella promozione dei diritti lgbtqia+.

La presidente ha anche reso omaggio al presidente emerito Napolitano, per il “grande servizio reso all’Italia”, ministro, senatore a vita e 11esimo presidente della Repubblica, il primo a essere rieletto per un secondo mandato. Ha quindi ricordato la sua “intensa partecipazione” alle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia e la sua ultima visita ufficiale in Piemonte nel 2014 alla vigilia del vertice italo-tedesco alla Venaria Reale, dove spronò l’Europa, piegata dalla crisi finanziaria, a un dialogo costante, in profondità, e a un’organica collaborazione.