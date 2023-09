Politecnico e Unito accademie da 30 e lode: nella Top europea di QS Europe University Rankings

Un risultato lusinghiero per entrambi gli atenei torinesi è arrivato dalla prima edizione della classifica QS Europe University Rankings, che vede il Politecnico ottenere il 112° posto, entrando così nel TOP 17% e confermando gli ottimi risultati conseguiti in QS World University Ranking, con cui condivide una buona parte della metodologia. Bene anche l’Università di Torino, che si piazza nella Top 50 per la Sostenibilità e all'ottavo posto assoluto tra le realtà accademiche italiane.

Reputazione al top per il Poli

Per il Politecnico questo risultato assume ancora maggior valore se si pensa al numero di istituzioni presenti in classifica, 690 distribuite in 42 Paesi, delle quali ben 52 sono italiane. Analizzando i singoli indicatori, il Politecnico fa registrare le migliori performance nel nuovo indicatore Papers per Faculty: il conseguimento del 17° posto su scala europea, e ancora di più il 2° in Italia, confermano gli ottimi risultati raggiunti in QS WUR 2024 sugli indicatori riguardanti la produzione scientifica.

Particolarmente positivo è il 58° posto ottenuto in Employer Reputation, frutto dei risultati della survey annuale condotta da QS tra i datori di lavoro per valutare la preparazione dei laureati. Tra le 52 Università italiane il Politecnico di Torino conferma il 2° posto raggiunto in WUR 2024.

Una novità introdotta da QS in Europe University Rankings 2024 è Outbound Exchange Students, che valuta il numero di studenti che, in virtù di programmi di scambio, decidono di trascorrere all’estero almeno un semestre: in questo indicatore il Politecnico di Torino si colloca al 66° posto. I buoni risultati ottenuti nell’ambito dell’internazionalizzazione sono sottolineati dalla TOP 150 raggiunta in International Students, con cui si misura il grado di attrattività internazionale, parametro in cui il Politecnico di Torino è primo tra le università italiane.

La soddisfazione del rettore Saracco

Altro risultato di rilievo è rappresentato dall’89° posto raggiunto in Academic Reputation, la reputazione che gli Atenei hanno in ambito accademico internazionale. Si conferma anche il secondo posto tra le università italiane.

“Dopo il risultato raggiunto in QS WUR 2024 è motivo di ulteriore soddisfazione l’ottima performance che porta il Politecnico nel TOP 17% tra le Università Europee - sottolinea il rettore Guido Saracco - la 112esima posizione e i lusinghieri risultati in numerosi indicatori, anche in ambito nazionale, sono un riconoscimento importante per l’attività di ricerca e promuovono a pieni voti le strategie e le politiche di internazionalizzazione della nostra offerta formativa. Questi risultati confermano inoltre il ruolo centrale del Politecnico in ambito scientifico, formativo e sociale”.

Unito premiata per la Sostenibilità

L’agenzia britannica Quacquarelli Symonds pubblicando il primo QS Europe University Rankings ha mostrato apprezzamento anche per l’Università di Torino. A livello complessivo, Unito si posiziona al 136° posto su un totale di 688 università europee, mentre a livello italiano UniTo si colloca all’8° posto su un totale di 51 atenei valutati.

Per quanto riguarda l’indicatore di Sostenibilità, l’Università di Torino si piazza al 49° posto in Europa, confermando i già ottimi risultati ottenuti in altri ranking internazionali: 151° su 700 università al mondo nel QS Sustainability 2023, 22° su oltre 1000 atenei mondiali nel Greenmetric 2022, 101° nel THE Impact 2023 – SDG 10.

Reputazione accademica e occupazione

Su altri due indicatori, UniTo entra nella Top 100 europea di QS Europe University Rankings: nella reputazione accademica è 80°, negli esiti occupazionali è 76°. Nella rete di ricerca internazionale si piazza invece al 126° posto.

Per ulteriori informazioni sulla metodologia delle classifiche universitarie si veda il sito: https://politichediateneo.unito.it/ranking-internazionali/